В сети появилось видео очередного штурма секонд-хенда на Украине. Его опубликовал 29 сентября Telegram-канал «Тень на плетень»

Жители Николаева взяли штурмом местный секонд-хенд © РИА Новости, Егор Еремов / Перейти в фотобанк говорится в подписи к видео.

На записи толпа людей толкаясь взбирается по лестнице и бежит в открытые двери.

Секонд-хенд — магазины, торгующие вещами, бывшими в употреблении.

Подобные случаи на Украине не редкость: в прошлом году посетители одного из секонд-хендов Днепра ворвались в магазин, смели все на своем пути и даже разбили стеклянную входную дверь. Минувшей зимой в городе Каменское (Днепропетровская область) толпа посетителей секонд-хенда, пытавшихся попасть внутрь магазина, едва не затоптала пожилую женщину. А жители Николаева при штурме магазина силой выломали входную дверь в секонд-хенд.