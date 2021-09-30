«На этот раз усложненный вариант — добраться до заветной цели было не просто», — говорится в подписи к видео.
На записи толпа людей толкаясь взбирается по лестнице и бежит в открытые двери.
Секонд-хенд — магазины, торгующие вещами, бывшими в употреблении.
Подобные случаи на Украине не редкость: в прошлом году посетители одного из секонд-хендов Днепра ворвались в магазин, смели все на своем пути и даже разбили стеклянную входную дверь. Минувшей зимой в городе Каменское (Днепропетровская область) толпа посетителей секонд-хенда, пытавшихся попасть внутрь магазина, едва не затоптала пожилую женщину. А жители Николаева при штурме магазина силой выломали входную дверь в секонд-хенд.