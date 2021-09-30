Кулеба сказал, что рабочая группа по вопросам образования устранила «недоразумения», по которым Венгрия выражала обеспокоенность, а также посоветовал отделить «грешной» вопрос газа от «праведного» вопроса о правах венгров Закарпатья.
«В отношениях с Венгрией очень важно отделять, как говорится, грешное от праведного. Газ — это грешное, а защита нацменьшинств, обеспечение прав украинской общины в Венгрии и венгерской на Украине — это праведное… Но мы готовы двигаться вперед по вопросам образования, защиты прав нацменьшинств», — сказал украинский дипломат.
Кулеба одновременно пообещал «бить в ответ» на ущемления интересов Украины.
Сложности в отношениях Киева и Будапешта возникли на фоне принятия на Украине «языкового закона» и закона об образовании, согласно которым использование украинского языка становится обязательным практически во всех сферах жизни граждан.
Ранее МИД Украины выражал разочарование решением Венгрии заключить контракт на поставку газа с «Газпромом» в обход украинской газотранспортной системы.
Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник возложил ответственность за случившееся на киевские власти, заявив, что причиной заключения контракта послужила рискованность поставок через Украину и недружественное отношение Киева к Будапешту.