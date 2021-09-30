Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина выступает за нормализацию отношений с Будапештом и готова обеспечить права венгерского меньшинства в Закарпатье. Слова Кулебы прозвучали 30 сентября на брифинге, который транслировался в Facebook

Кулеба сказал, что рабочая группа по вопросам образования устранила «недоразумения», по которым Венгрия выражала обеспокоенность, а также посоветовал отделить «грешной» вопрос газа от «праведного» вопроса о правах венгров Закарпатья.

Недружественная Украина сама толкнула Венгрию на шаг с газом - Бортник © Руслан Бортник

Кулеба одновременно пообещал «бить в ответ» на ущемления интересов Украины.

Сложности в отношениях Киева и Будапешта возникли на фоне принятия на Украине «языкового закона» и закона об образовании, согласно которым использование украинского языка становится обязательным практически во всех сферах жизни граждан.

Ранее МИД Украины выражал разочарование решением Венгрии заключить контракт на поставку газа с «Газпромом» в обход украинской газотранспортной системы.

Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник возложил ответственность за случившееся на киевские власти, заявив, что причиной заключения контракта послужила рискованность поставок через Украину и недружественное отношение Киева к Будапешту.