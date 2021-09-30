В Донецке неизвестные залили памятный знак в честь экс-тренера клуба Мирчи Луческу синей краской из-за его перехода в киевское «Динамо». Об этом сообщили в группе «Типичный Донецк» в Facebook 30 сентября

Звезду ранее разместили на аллее славы возле «Донбасс Арены».

«Акция явно стала ответом на недавние слова румына, пославшего всех, кому не нравится его поведение, в Донецк, к звезде. Давно ведь известно, что болельщики "Шахтера" не прощают предательства, которым стал переход многолетнего тренера клуба в стан главного соперника», — говорится в сообщении.

СМИ узнали, сколько Луческу получил за чемпионство с «Динамо» © РИА Новости, Александр Вильф / Перейти в фотобанк

Мнения горожан разделились — не все одобрили такое решение.

«И правильно сделали. Предательство самый гнусный грех!», «Надо сделать аллею позора, где Луческу займет почетное место», «Бред полный! Разве он мало сделал для "Шахтера"?!» — написали в комментариях.

Румынский тренер Мирча Луческу с 2004 по 2016 год возглавлял донецкий «Шахтер». С июля 2020 года он тренирует киевское «Динамо».