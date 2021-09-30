Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков назвал «узурпацией власти» сбор подписей за его отставку. Об этом он заявил в комментарии APnews 30 сентября

Ранее стало известно, что лидер фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия запросил подписные листы о снятии с должности спикера парламента.

«Слуги народа» попросили подписные листы об отставке Разумкова © rada.gov.ua

«Прекрасно было видно, чего они добиваются, когда [вице-спикер] Руслан Стефанчук вел заседание, — полная узурпации власти. Разумков же, в свою очередь, с таким положением дел не согласен», — сказал Разумков.

С 1 по 3 октября в Трускавце пройдет съезд партии «Слуга народа». Как отмечают украинские СМИ, там, скорее всего, и будут собраны подписи за отставку Разумкова.