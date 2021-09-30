Ранее стало известно, что лидер фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия запросил подписные листы о снятии с должности спикера парламента.
По мнению Разумкова, это не конфликт между ним и партией «Слуга народа» — подобное решение продавливают из-за несогласия спикера с попыткой Офиса президента «подмять» под себя Верховную Раду.
«Прекрасно было видно, чего они добиваются, когда [вице-спикер] Руслан Стефанчук вел заседание, — полная узурпации власти. Разумков же, в свою очередь, с таким положением дел не согласен», — сказал Разумков.
С 1 по 3 октября в Трускавце пройдет съезд партии «Слуга народа». Как отмечают украинские СМИ, там, скорее всего, и будут собраны подписи за отставку Разумкова.