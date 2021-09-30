Депутат Верховной Рады Украины от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко 29 сентября в ПАСЕ озвучил ложные утверждения о российском газе, который якобы является самым грязным в мире и угрожает климату планеты. Соответствующее видео он выложил у себя в Telegram-канале

Гончаренко обратил внимание парламентариев на проблемы климата, окружающей среды и будущего. Экс-министр экономики жестко ответил Зеленскому за «самый грязный в мире российский газ» © REUTERS, Jonathan Ernst

«Российский газ — грязный. Путин будет убивать планету своим газом», — заявил депутат своим европейским коллегам.

По утверждению Гончаренко, постройка трубопровода «Северный поток — 2» поспособствует глобальному потеплению.

Ранее спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов заявил, что «Северный поток — 2» на две тысячи километров короче, чем существующая газотранспортная система, и для его строительства использовались самые современные сплавы.

Отметим, что природный газ по данным экспертов является одним из самых экологически чистых видов топлива.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский во время визита США назвал российский газ «самым грязным в мире». Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал высказывания Зеленского, назвав их «словесной эквилибристикой», произносимой «не от большого ума».