Он пояснил, что в начале лета десятки тысяч доз препарата оказались испорчены из-за неправильного хранения — был нарушен температурный режим.
В результате эта партия вакцины не была распространена по прививочным пунктам, но оставалась на хранении. 30 сентября бракованная американская вакцина будет утилизирована.
По последним данным, с начала пандемии на Украине было зафиксировано более 2,5 миллиона случаев заражения коронавирусом. Жертвами инфекции стали почти 60 тысяч человек, хотя бы один компонент вакцины получили 12,4 миллиона граждан.