Власти Украины приняли решение уничтожить более 34 тысяч доз вакцины от коронавируса компании Pfizer. Об этом 29 сентября рассказал глава минздрава страны Виктор Ляшко, передает ZN.ua

Скандал в Киеве: в больнице подпольно торговали вакциной Pfizer © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк

В результате эта партия вакцины не была распространена по прививочным пунктам, но оставалась на хранении. 30 сентября бракованная американская вакцина будет утилизирована.

По последним данным, с начала пандемии на Украине было зафиксировано более 2,5 миллиона случаев заражения коронавирусом. Жертвами инфекции стали почти 60 тысяч человек, хотя бы один компонент вакцины получили 12,4 миллиона граждан.