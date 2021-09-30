Лидер фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия запросил подписные листы о снятии с должности спикера парламента Дмитрия Разумкова. Об этом 30 сентября в своем Telegram-канале сообщил народный депутат от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко. Позже эту информацию в своих соцсетях подтвердил и сам Разумков

«Арахамия запросил подписные листки про снятия спикера Дмитрия Разумкова. Напомню нашу позицию: мы не голосовали за его назначение, мы не будем и голосовать за его снятие. Но вспоминается, конечно же, Тарас Бульба», — написал Гончаренко.

Разумков заявил, что не уйдет в оппозицию Зеленскому после отставки © Facebook, Верховна Рада України

С1 по 3 октября в Трускавце пройдет съезд партии «Слуга народа». Как отмечают украинские СМИ, там, скорее всего, и будут собраны подписи за отставку Разумкова.

Ранее Разумков заявил, что считает начало сбора подписей за его отставку «безвозвратным шагом» и связывает данный вопрос со своими поправками к «закону об олигархах». Спикер отправил законопроект на рассмотрение в Венецианскую комиссию вопреки противодействию однопартийцев.