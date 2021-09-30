«Арахамия запросил подписные листки про снятия спикера Дмитрия Разумкова. Напомню нашу позицию: мы не голосовали за его назначение, мы не будем и голосовать за его снятие. Но вспоминается, конечно же, Тарас Бульба», — написал Гончаренко.
СРазумков заявил, что затягивать с этим процессом не будет, и депутаты получат подписные листы без промедлений.
С1 по 3 октября в Трускавце пройдет съезд партии «Слуга народа». Как отмечают украинские СМИ, там, скорее всего, и будут собраны подписи за отставку Разумкова.
Ранее Разумков заявил, что считает начало сбора подписей за его отставку «безвозвратным шагом» и связывает данный вопрос со своими поправками к «закону об олигархах». Спикер отправил законопроект на рассмотрение в Венецианскую комиссию вопреки противодействию однопартийцев.