Президент Польши Анджей Дуда подписал указ о продлении действующего режима чрезвычайного положения на границе с Белоруссией на 60 дней. Об этом 30 сентября сообщил Sputnik

Обострение у границы. Польша ввела режим ЧП, Белоруссия двинула внутренние войска на запад © AP, Czarek Sokolowski

Режим ЧП вводит ряд ограничений, в том числе запрет на массовые мероприятия. Он был введен ранее в сентябре и действовал в двух польских воеводствах, Подляском и Люблинском, затронув почти 200 населенных пунктов.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран Евросоюза начался в мае. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на фоне очередного обострения отношений с Западом пригрозил ослабить контроль за потоками нелегалов и наркотрафиком. Польша и страны Прибалтики обвинили белорусских пограничников в специальном подвозе мигрантов к границе.

На прошлой неделе польские власти заявили, что обнаружили на границе с Белоруссией тела троих мигрантов, в том числе женщины. Они погибли из-за истощения и переохлаждения. Через несколько дней пограничная служба Польши сообщила о гибели мигранта из Ирака на границе с Белоруссией. Предварительной причиной смерти был назван сердечный приступ. Еще один мигрант был госпитализирован с коронавирусом.