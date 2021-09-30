Бывший депутат Верховной Рады Евгений Мураев 29 сентября в эфире телеканала «Наш» назвал обезьяной главу министерства иностранных дел (МИД) Украины Дмитрия Кулебу, который пообещал России серьезные проблемы

Мураев рассказал, что станет зимой с Украиной без российского газа © Евгений Мураев

Далее он подчеркнул, что не называл обезьяной конкретно Кулебу.

«Я сказал в общем. Хотя Кулеба — обезьяна. И просто стыдно», — посетовал политик.

По мнению Мураева, Украина находится не в том положении, чтобы вести себя так, как глава МИД. Экс-депутат задался вопросом, почему Киев семь лет говорит, что Россия — агрессор, но до сих пор не создал ей проблем.

Мураев заявил, что Украина «попрошайничает» и доставляет кучу дискомфорта своим соседям, которые должны ради нее вводить санкции и «наказывать собственный бизнес».

«И нам надо быть, наверное, немножечко прагматичнее, умнее, дипломатичнее», — предположил он.

При этом Мураев полагает, что у Украины появилась миссия.

«Мы должны стать площадкой для переговоров России и Европы. Рано или поздно произойдет это геополитическое объединение. О нем много говорили. Из-за Украины оно не произошло», — уверен он.

Ранее Кулеба заявил, что Украина должна вынудить Россию прекратить агрессию. Он пообещал, что Киев вместе со своими партнерами продолжит создавать все условия для этого, и пригрозил Москве «серьезными проблемами».