«Вы знаете, что такое испанский стыд? Это когда творит один, а стыдно тебе. Вот испанский стыд. Мы сильнейшая нация, у нас сумасшедший экономический потенциал и одни обезьяны во власти», — заявил Мураев.
Далее он подчеркнул, что не называл обезьяной конкретно Кулебу.
«Я сказал в общем. Хотя Кулеба — обезьяна. И просто стыдно», — посетовал политик.
По мнению Мураева, Украина находится не в том положении, чтобы вести себя так, как глава МИД. Экс-депутат задался вопросом, почему Киев семь лет говорит, что Россия — агрессор, но до сих пор не создал ей проблем.
Мураев заявил, что Украина «попрошайничает» и доставляет кучу дискомфорта своим соседям, которые должны ради нее вводить санкции и «наказывать собственный бизнес».
«И нам надо быть, наверное, немножечко прагматичнее, умнее, дипломатичнее», — предположил он.
При этом Мураев полагает, что у Украины появилась миссия.
«Мы должны стать площадкой для переговоров России и Европы. Рано или поздно произойдет это геополитическое объединение. О нем много говорили. Из-за Украины оно не произошло», — уверен он.
Ранее Кулеба заявил, что Украина должна вынудить Россию прекратить агрессию. Он пообещал, что Киев вместе со своими партнерами продолжит создавать все условия для этого, и пригрозил Москве «серьезными проблемами».