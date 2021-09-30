В Белоруссию прибыла первая партия российских бронетранспортеров БТР-82А (модернизированная версия БТР-80). Об этом 30 сентября сообщило министерство обороны страны в своем Telegram-канале

Во Львове перед десантниками и замом секретаря СНБО на БТР ездил святой Николай © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

В ведомстве отметили, что перевооружение армии республики проходит в плановом порядке и направлено на замену гусеничной бронированной техники на колесную.

Вторую партию БТР-82А в стране ожидают в ноябре.

Там добавили, что, помимо бронетранспортеров, в страну также поставили две единицы бронированной ремонтно-эвакуационной машины (БРЭМ-К) на шасси БТР-80, предназначенные для оснащения механизированных бригад.

Ранее стало известно, что президенты Белоруссии и России согласовали перечень российского вооружения, которое до 2025 года будет поставлено белорусской армии. Александр Лукашенко заявил, что Минск закупит у Москвы оружие более чем на миллиард долларов. Белорусский лидер также анонсировал поставки в Белоруссию самолеты, вертолеты, зенитные ракетные системы (ЗРС) и другие средства противовоздушной обороны (ПВО) из России. По его словам, боевые машины, которые получит Минск, будут исчисляться десятками. В частности, отметил Лукашенко, Белоруссии могут передать ЗРС С-400, которые «очень нужны» стране.