По данным оборонного ведомства, бронетехника поступит в 120-ю механизированную бригаду, Военную академию Белоруссии и в 72-й учебный центр в Печах.
В ведомстве отметили, что перевооружение армии республики проходит в плановом порядке и направлено на замену гусеничной бронированной техники на колесную.
Вторую партию БТР-82А в стране ожидают в ноябре.
Там добавили, что, помимо бронетранспортеров, в страну также поставили две единицы бронированной ремонтно-эвакуационной машины (БРЭМ-К) на шасси БТР-80, предназначенные для оснащения механизированных бригад.
Ранее стало известно, что президенты Белоруссии и России согласовали перечень российского вооружения, которое до 2025 года будет поставлено белорусской армии. Александр Лукашенко заявил, что Минск закупит у Москвы оружие более чем на миллиард долларов. Белорусский лидер также анонсировал поставки в Белоруссию самолеты, вертолеты, зенитные ракетные системы (ЗРС) и другие средства противовоздушной обороны (ПВО) из России. По его словам, боевые машины, которые получит Минск, будут исчисляться десятками. В частности, отметил Лукашенко, Белоруссии могут передать ЗРС С-400, которые «очень нужны» стране.