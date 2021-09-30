Украинская ведущая, работающая в России, Регина Тодоренко опровергла информацию об операции по увеличению груди, а заодно и объяснила, куда делся ее ранее пышный бюст. Соответствующий пост звезда разместила в Instagram 29 сентября

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«Была ведь грудь. Была, да только все ушло. Теперь другая сегодня я. И грудь моя… Птицей улететь смогла… Так много обсуждений моей бесследно исчезнувшей груди, что я решила признаться и рассказать, что операции по уменьшению груди не было. Я просто прикрыла лавочку ГВ (грудного вскармливания — ред.) и полгода усиленно занималась спортом. А вы сколько набрали во время беременности?», — написала ведущая.

«Я и без беременности не хило набрал», «Мои тоже покинули чат», «Взгрустнула ты, а ведь еще вчера сияли как торшеры буфера», «"Интересные" вещи люди нынче обсуждают», — отреагировали пользователи.

Тему размера груди Тодоренко обсуждает с подписчиками уже не первый раз. Не так давно она делилась историей о том, как в школе над ней издевались за отсутствие бюста.

«Меня худую, тощую девчонку называли «плоскодонка», «безсисечная». Мне было не по себе, в такие моменты сдавливало в груди, хотелось провалиться под землю, убежать и спрятаться, особенно, когда у твоих подружек в 9-м классе уже 2-й размер груди, а ты все еще как мальчишка, — писала Тодоренко.

Ведущая Регина Тодоренко замужем за российским исполнителем Владом Топаловым. Ему запрещен въезд на Украину, поэтому к родне в Одессу она ездит без супруга. У пары есть сын Михаил, он родился летом 2019 года.