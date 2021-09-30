Арчаков рассказал, что вначале сильно переживал из-за волны негативных комментариев своей работы в соцсетях и пытался отстоять себя и доказать несправедливость нападок.
Однако он понял, что это бессмысленно — с ограниченными людьми, которые не готовы к расширению кругозора, нельзя ничего сделать и ничего им объяснить.
«В итоге я оставил их наедине с самими собой. И несмотря ни на что я склонен думать, что хороших людей в мире больше, чем негативных», — заявил Арчаков.
Он отметил, что хейтеры, которые оставляли злые комментарии из зависти, тоже могли бы посвятить себя творчеству, а не перепалкам в интернете — «пусть те, кто имеет большой опыт, снимают свое кино, а те, кто имеет небольшой — снимает свое кино».
Читать далее: https://ukraina.ru/interview/20210930/1032355742.html
Полностью интервью можно прочитать здесь.