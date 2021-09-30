Как разумно реагировать на негативное восприятие в интернете личности и творчества, рассказал изданию Украина.ру юный режиссер фильма «Екатерина Вторая. Закат Великой» Андрей Арчаков

Арчаков рассказал, что вначале сильно переживал из-за волны негативных комментариев своей работы в соцсетях и пытался отстоять себя и доказать несправедливость нападок.

«Меня это радует»: «Мисс Украина Вселенная – 2020» ответила на хейт © Елизавета Ястремская/Инстаграм

«В итоге я оставил их наедине с самими собой. И несмотря ни на что я склонен думать, что хороших людей в мире больше, чем негативных», — заявил Арчаков.

Он отметил, что хейтеры, которые оставляли злые комментарии из зависти, тоже могли бы посвятить себя творчеству, а не перепалкам в интернете — «пусть те, кто имеет большой опыт, снимают свое кино, а те, кто имеет небольшой — снимает свое кино».



Читать далее: https://ukraina.ru/interview/20210930/1032355742.html усть те, кто имеет большой опыт, снимают свое кино, а те, кто имеет небольшой — снимает свое кино.

Полностью интервью можно прочитать здесь.