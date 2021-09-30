Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что не планирует уйти в оппозицию президенту Владимиру Зеленскому в случае своей отставки. Об этом он заявил в интервью изданию «Украинская правда», опубликованном 30 сентября

«Здесь не может быть оппозиции, если ты потерял должность. Ты не можешь себе позволить, если ты действительно хочешь работать на государство, быть в оппозиции только для того, чтобы просто кому-то сделать плохо или, как маленький ребенок, обидеться и сказать: все, я буду все критиковать — и хорошее, и плохое. Но если будут правильные вещи, я и сейчас их поддерживаю. Если вещи плохие или у меня вызывают некоторый диссонанс, я и сейчас могу быть внутренней оппозицией, я об этом говорю. Вы можете спросить многих моих коллег — и во фракции, и вне фракции, — я говорю, что это должно быть по-другому», — сказал Разумков.

Разумков рассказал о возможности своей отставки © Дмитрий Разумков/Инстаграм

Ранее издание «Украинская правда» со ссылкой на собственные источники сообщало о возможной отставке Разумкова и возможном назначении на его место первого вице-спикера Руслана Стефанчука. За отставку спикера, по словам журналистов, депутатам предлагали 50-100 тысяч долларов.

Разумков же заявил, что не собирается подавать в отставку и попросил специальные органы проверить информацию о подкупе депутатов.

По закону спикер Верховной Рады может быть отозван в любое время. Решение об этом принимается путем открытого поименного голосования большинством от конституционного состава парламента, то есть не менее 226 голосов депутатов.