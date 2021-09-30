«На подготовке к фестивалю "В гости к Бойко и.о. Михайла Зубрицкого" на Мшанецких колыбах был найден редкий и очень интересный гриб Квитохвостник Арчера. Гриб занесен в Красную книгу и встречается обычно в западной Украине», — говорится в посте.
Эти грибы относятся к виду Clathrus archeri Dring семейства Весёлковых. Молодой гриб выглядит как пятисантиметровое яйцо. Когда его внешняя оболочка разрывается, высвобождаются «щупальца», покрытые слизью. Они источают запах гнилого мяса, привлекающий насекомых.
Распространены они по большей части в Тасмании и в материковой Австралии, но изредка встречаются и в украинском Закарпатье. Грибы занесены в Красную книгу Украины как исчезающий вид.