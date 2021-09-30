Во Львовской области обнаружили редкий вид грибов, который из-за необычного вида в народе называют «пальцами дьявола». Об этом на днях сообщили в Facebook-группе «Моя Старосамборщина»

Смертоносные грибы: украинцы сами становятся жертвами «тихой охоты» © РИА Новости, Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Эти грибы относятся к виду Clathrus archeri Dring семейства Весёлковых. Молодой гриб выглядит как пятисантиметровое яйцо. Когда его внешняя оболочка разрывается, высвобождаются «щупальца», покрытые слизью. Они источают запах гнилого мяса, привлекающий насекомых.

Распространены они по большей части в Тасмании и в материковой Австралии, но изредка встречаются и в украинском Закарпатье. Грибы занесены в Красную книгу Украины как исчезающий вид.