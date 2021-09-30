Украинский журналист Дмитрий Гордон, на которого подал в суд экс-президент Петр Порошенко, 29 сентября в эфире «Украина 24» рассказал о ходе процесса

Гордон придумал, как потроллить Россию © Facebook, Дмитрий Гордон Илью Новикова.

«Было первое заседание, учредительное. Впереди все самое интересное. Адвокат Петра Алексеевича Новиков поторопился — он как-то так интерпретировал странно, что чуть ли ни Порошенко уже выиграл. А там не было еще рассмотрения по сути даже. Я Новикову передаю "привет". Если я еще раз услышу, что он будет передергивать факты — я его больно ударю. В рамках закона, фактами, лично Новикова. Поэтому пусть ведет себя правильно, в рамках украинского законодательства», — пригрозил Гордон.

В мае текущего года Гордон в эфире одного из ток-шоу заявил, что в 2014 году был сговор между властями Украины и руководством России. По его мнению, Порошенко и российский лидер Владимир Путин якобы договорились о том, «чтобы Мариуполь сдать». В июне Порошенко подал в суд на журналиста. Экс-президент потребовал, чтобы его слова были признаны недостоверными.

Гордон в ответ заявил, что очень долго ждал суда с Порошенко. Позже он сказал, что экс-президент по нескольким причинам похож на агента Комитета государственной безопасности СССР.