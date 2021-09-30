Ранее сообщалось, что цена на газ в Европе впервые в истории превысила 1090 долларов за тысячу кубометров.
По словам главы «Газпрома» Алексея Миллера, сильное отставание в закачке ПХГ Европы и растущий спрос на газ привели к тому, что цена на газ бьет рекорды.
Как утверждает эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков, европейцы сами десятилетиями заставляли своих поставщиков делать ценовую привязку не к цене на нефть, а к цене на газ на биржах. Он отметил, что чем выше будут биржевые котировки, тем выше будут отпускные цены на газ у «Газпрома».