Цена на газ в Европе обновила очередной рекорд и превысила 1100 долларов за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE 30 сентября

Ранее сообщалось, что цена на газ в Европе впервые в истории превысила 1090 долларов за тысячу кубометров.

«Северный поток - 2»: Победитель выборов в Германии поддерживает запуск проекта, а цена газа в Европе превысила 1000 долларов © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock Алексея Миллера, сильное отставание в закачке ПХГ Европы и растущий спрос на газ привели к тому, что цена на газ бьет рекорды.

Как утверждает эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков, европейцы сами десятилетиями заставляли своих поставщиков делать ценовую привязку не к цене на нефть, а к цене на газ на биржах. Он отметил, что чем выше будут биржевые котировки, тем выше будут отпускные цены на газ у «Газпрома».