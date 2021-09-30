Астролог уверен, что по-настоящему «бархатный» сезон на Украине продлится до ближайшего полнолуния, то есть до 20 октября.
«Далее — в последней декаде месяца — немного похолодает. Однако, в целом, в Украину в середине осени вернется лето. На юге страны температура воздуха будет прогреваться до 20 градусов тепла, а в центре, на севере и западе — до 15 градусов», — предсказал астролог.
В ноябре, по его подсчетам, страну ждет еще одно потепление, а зима, вопреки прогнозам синоптиков, не станет суровой.
«Так что отопительный сезон в нашей стране вряд ли начнется раньше ноября — в этом не будет необходимости», — заявил Росс.
Начало отопительного сезона на Украине — один из самых острых вопросов в стране. Месторождений собственного газа не хватает, а от покупки российского руководство государства отказалось по политическим соображениям, предпочитая закупать реверсный сильно дороже. В результате цены на коммунальные услуги стали расти астрономическими темпами.
К слову, буквально накануне специалисты местного гидрометцентра опубликовали свой прогноз, заявив, что октябрь и ноябрь на Украине будут холодными, до —10 градусов, а вот зима окажется довольно умеренной и малоснежной. В то же время народный синоптик Украины Леонид Горбань заявил, что октябрь предстоит холодный и очень дождливый.