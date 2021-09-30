В структуре силового ведомства решено создать Офис по вопросам защиты бизнеса. Ответственным за отдел назначен Евгений Енин, перешедший ранее в МВД из МИД, а курировать новую структуру будет Антон Геращенко, передает пресс-служба МВД 29 сентября

По словам главы МВД Дениса Монастырского, Офис создан для более эффективной коммуникации при защите украинских предпринимателей. Координировать орган будет Антон Геращенко, ранее считавшийся ближайшим соратником экс-главы МВД Арсена Авакова и оставшийся в ведомстве после отставки последнего.

Как передает Vesti.ua, Монастырский определил «защиту» для наиболее прибыльных сфер бизнеса.

«Я вижу для себя несколько направлений, над которыми мы должны поработать в борьбе с нелегальным рынком. Это детенизация рынка табака, спирта и горючего. По оценкам экспертов, миллиарды гривен бюджет недополучает, поскольку большая часть этого рынка находится в тени», — подчеркивает глава ведомства.

По версии издания Vesti.ua, рынок еще глубже уйдет в тень при создании нового органа. Данный ход МВД нацелен на перехват «крышевания» бизнеса у Службы безопасности Украины, говорится в материале СМИ.