Мэр города Запорожье Владимир Буряк принял решение уйти с занимаемого поста по состоянию здоровья, сообщается на его странице в Facebook 29 сентября

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«Сегодня во время сессии Запорожского городского совета заявил о намерении уйти с поста городского головы. Вы знаете, что я был на больничном и проходил обследование. Учитывая то, что я трижды был на операционном столе, врачи рекомендуют мне поберечь здоровье, поскольку впереди еще несколько обследований», – написал Буряк.

Отметим, что ранее в кабинете мэра Запорожья прошли обыски по делу о растрате имущества. Мэр Буряк и его советники «систематически планируют хищение бюджета Запорожья», сообщали в Нацполиции Украины.

Сообщается, что обязанности мэра временно будет исполнять представитель партии «Слуга народа», секретарь горсовета Запорожья Анатолий Куртев.