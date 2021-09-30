Федерация хоккея Украины наказала игрока клуба «Кременчуг» Андрея Денискина за пантомиму, исполненную на игре, признав ее расисткой. Об этом 29 сентября написал Telegram-канал Perepichka News

На днях в стартовом матче четвертого тура Украинской хоккейной лиги Денискин показал темнокожему игроку донецкого «Донбасса» Джалену Смереку, как раскрывает банан и начинает его есть.

Разумков выступил против второго срока Зеленского © Дмитрий Разумков/Фейсбук Денискина удалили, пообещав позже вменить спортсмену дисциплинарное наказание.

В среду, 29 сентября, решение было принято, и форвард «Кременчуга» получил дисквалификацию на три матча и дополнительную дисквалификацию на десять матчей, право на участие в которых он может выкупить за 5 тыс. гривен (13,6 тыс. рублей).

В клубе Смерека наказание считают слишком мягким и требуют его ужесточить.