Школьные каникулы на Украине начнутся раньше положенного срока, сообщает глава «Союза потребителей коммунальных услуг» Олег Попенко в интервью новостному порталу UBR 30 сентября

Юрий Корольчук: Высокие цены на газ — не катастрофа, но есть школы и детсады Украины © РИА Новости Украина / Константин Гришин

Изменения могут коснуться определенных населенных пунктов, но все зависит от решений местных органов власти, поясняет Попенко. Например, повышенные тарифы уже утверждены предприятием «Черкассытеплокоммунэнерго». Согласно новому тарифу, стоимость теплоснабжения для бытового потребителя выросла на 35 процентов.

Именно по этой причине, с целью сокращения потребления тепловой энергии, в населенных пунктах могут сместить школьные каникулы, чтобы начать отопительный сезон позднее, говорит Попенко.

Ранее сообщалось, что бюджетные предприятия Украины не могут заключить контракты на поставку газа для отопления. Как отметил член наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук, поставщики боятся поставлять газ детским садам и школам, понимая, что эти учреждения могут не расплатиться по счетам.