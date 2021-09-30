Причиной переноса каникул может послужить резкое подорожание услуги теплоснабжения, говорит эксперт.
Изменения могут коснуться определенных населенных пунктов, но все зависит от решений местных органов власти, поясняет Попенко. Например, повышенные тарифы уже утверждены предприятием «Черкассытеплокоммунэнерго». Согласно новому тарифу, стоимость теплоснабжения для бытового потребителя выросла на 35 процентов.
Именно по этой причине, с целью сокращения потребления тепловой энергии, в населенных пунктах могут сместить школьные каникулы, чтобы начать отопительный сезон позднее, говорит Попенко.
Ранее сообщалось, что бюджетные предприятия Украины не могут заключить контракты на поставку газа для отопления. Как отметил член наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук, поставщики боятся поставлять газ детским садам и школам, понимая, что эти учреждения могут не расплатиться по счетам.