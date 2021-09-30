Разумков обратил внимание на то, что политик, планирующий идти на второй срок, перестает думать о своей работе, и больше заботится о рейтингах, чем о государственных делах.
«Ты перестаешь быть государственником, если ты им был, и становишься политиком», – заявил спикер Рады.
По словам Разумкова, когда у президента остается не пять лет правления, а три, то остальные два он беспокоится о следующем сроке.
Ранее сообщалось, что Дмитрия Разумкова не пригласили на съезд партии власти «Слуга народа» в Трускавце.
По данным СМИ, на съезде может быть рассмотрен вопрос отставки спикера Рады в связи с его конфликтом с однопартийцами. Эксперты неоднократно заявляли, что у Разумкова могут быть собственные президентские амбиции.