Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что планы о переизбрании президента Владимира Зеленского могут негативно повлиять на эффективность его работы. Об этом он рассказал в интервью «Украинской правде» 30 сентября

Природа берёт своё: в Европе развеялись иллюзии, а Разумков не смог быть «слугой»

«Ты перестаешь быть государственником, если ты им был, и становишься политиком», – заявил спикер Рады.

По словам Разумкова, когда у президента остается не пять лет правления, а три, то остальные два он беспокоится о следующем сроке.

Ранее сообщалось, что Дмитрия Разумкова не пригласили на съезд партии власти «Слуга народа» в Трускавце.

По данным СМИ, на съезде может быть рассмотрен вопрос отставки спикера Рады в связи с его конфликтом с однопартийцами. Эксперты неоднократно заявляли, что у Разумкова могут быть собственные президентские амбиции.