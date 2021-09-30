На Украине появится центр по обслуживанию и испытанию БПЛА Bayraktar, сообщает пресс-центр Офиса президента Украины 30 сентября

Долетел до Донецка: Украина применила беспилотник Bayraktar в Донбассе © пресс-служба СНБО

«Украина и Турция подписали меморандум о строительстве совместного учебно-испытательного центра по эксплуатации беспилотников Bayraktar», — говорится в сообщении.

Сообщается, что власти Украины планируют построить несколько таких центров. По информации Минобороны Украины, следующим этапом будет налаживание украинско-турецкого производства Bayraktar.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял о высоких рисках использования властями Украины беспилотников Bayraktar против собственного населения. Песков выразил озабоченность тем, что данным вооружением обладают «горячие головы», способные направить данное вооружение против граждан Украины.

Отметим, что Вооруженные силы Украины уже применили Bayraktar в зоне конфликта в Донбассе. По данным онлайн-трекера Flightradar24, БПЛА вылетел с базы ВСУ в Николаеве и проследовал в воздушное пространство Донбасса. Там летательное устройство вышло на курс к городу Донецк, после чего отслеживание беспилотника на сайте прекратилось.