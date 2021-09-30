Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто жестко ответил Киеву в ответ на претензии по заключению Будапештом контракта с «Газпромом» на поставку газа через «Турецкий поток» и Австрию. По его словам, Украина не имеет права вмешиваться во внутренние дела Венгрии.
«Реакция Венгрии вообще наглая и очень странная, потому что они заявляют, что Украина посмела сунуть нос в ее внутренние дела, которыми являются ее определенные коммерческие обязательства. Только коммерческие обязательства по поставкам газа предусматривают три стороны, а не две», – написал Черновол.
Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник заявлял, что Киев сам спровоцировал Венгрию на заключение контракта по поставке газа в обход украинской ГТС. По мнению эксперта, причиной такого шага Будапешта послужили недружественные шаги Украины и рискованность поставок газа через ее территорию.