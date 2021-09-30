Власти Венгрии «показали свою наглость», реагируя на претензии Украины в связи с заключением контракта по поставке газа в обход украинской ГТС, написал бывший депутат Верховной Рады Тарас Черновол в статье для издания «Главред» 29 сентября

Венгрия ответила на претензии Украины по газовому контракту с РФ © CC0, Pixabay Петер Сийярто жестко ответил Киеву в ответ на претензии по заключению Будапештом контракта с «Газпромом» на поставку газа через «Турецкий поток» и Австрию. По его словам, Украина не имеет права вмешиваться во внутренние дела Венгрии.

«Реакция Венгрии вообще наглая и очень странная, потому что они заявляют, что Украина посмела сунуть нос в ее внутренние дела, которыми являются ее определенные коммерческие обязательства. Только коммерческие обязательства по поставкам газа предусматривают три стороны, а не две», – написал Черновол.

Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник заявлял, что Киев сам спровоцировал Венгрию на заключение контракта по поставке газа в обход украинской ГТС. По мнению эксперта, причиной такого шага Будапешта послужили недружественные шаги Украины и рискованность поставок газа через ее территорию.