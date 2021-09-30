Представитель Киева в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович заявил, что война в Донбассе может быть остановлена за одну минуту звонком президента России Владимира Путина. Его слова прозвучали в интервью «Украинским новостям» 29 сентября

«Это даже не война». Военный эксперт о том, что сделает Россия, если ВСУ пойдут в атаку на Донбасс © РИА Новости, Алексей Дружинин/Антон Денисов/Пресс-служба президента РФ / Перейти в фотобанк Владимира Зеленского в Вашингтон заявлял, что Украина «снялась с крючка Минских соглашений».

«Война в Донбассе может быть остановлена за одну минуту звонком Путина, а пока он это решение не принял, как бы мы ни старались, в той или иной форме будут эти боевые действия продолжаться», – сказал Арестович.

Ранее сообщалось, что украинские вооруженные силы применили турецкий беспилотник Bayraktar в зоне конфликта в Донбассе. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил глубокую обеспокоенность тем фактом, что украинские власти способны применить данное вооружение против собственных граждан.

По словам президента России Владимира Путина, «российская угроза» – это выдумка тех, кто хочет нажиться на своей роли «передового отряда борьбы» и предлог для размещения войск НАТО вблизи границ России.