«Это даже не война». Военный эксперт о том, что сделает Россия, если ВСУ пойдут в атаку на Донбасс
«Это даже не война». Военный эксперт о том, что сделает Россия, если ВСУ пойдут в атаку на Донбасс
© РИА Новости, Алексей Дружинин/Антон Денисов/Пресс-служба президента РФ / Перейти в фотобанк
Арестович возлагает всю ответственность за боевые действия в Донбассе на Россию. Ранее он после визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон заявлял, что Украина «снялась с крючка Минских соглашений».

«Война в Донбассе может быть остановлена за одну минуту звонком Путина, а пока он это решение не принял, как бы мы ни старались, в той или иной форме будут эти боевые действия продолжаться», сказал Арестович.

Ранее сообщалось, что украинские вооруженные силы применили турецкий беспилотник Bayraktar в зоне конфликта в Донбассе. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил глубокую обеспокоенность тем фактом, что украинские власти способны применить данное вооружение против собственных граждан.

По словам президента России Владимира Путина, «российская угроза» это выдумка тех, кто хочет нажиться на своей роли «передового отряда борьбы» и предлог для размещения войск НАТО вблизи границ России.