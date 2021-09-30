Арестович возлагает всю ответственность за боевые действия в Донбассе на Россию. Ранее он после визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон заявлял, что Украина «снялась с крючка Минских соглашений».
«Война в Донбассе может быть остановлена за одну минуту звонком Путина, а пока он это решение не принял, как бы мы ни старались, в той или иной форме будут эти боевые действия продолжаться», – сказал Арестович.
Ранее сообщалось, что украинские вооруженные силы применили турецкий беспилотник Bayraktar в зоне конфликта в Донбассе. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил глубокую обеспокоенность тем фактом, что украинские власти способны применить данное вооружение против собственных граждан.
По словам президента России Владимира Путина, «российская угроза» – это выдумка тех, кто хочет нажиться на своей роли «передового отряда борьбы» и предлог для размещения войск НАТО вблизи границ России.