Украина осуществляет провокации в Донбассе и пытается спровоцировать народные республики на ответные действия, чтобы выглядеть жертвой в глазах Запада. Об этом 29 сентября рассказал ИА Regnum военный эксперт Владислав Шурыгин

А где война? Участники нормандского формата «потеряли» Донбасс на переговорах © РИА Новости, Сергей Аверин / Перейти в фотобанк Валерий Залужный разрешил украинским военнослужащим открывать ответный огонь без приказа вышестоящего начальства.

«Украина продолжает пытаться сохранить себя в глазах Запада как горячую точку и, соответственно, постоянно показывать свои побои, потёртости, свои язвы. Украина в этом случае очень напоминает классического нищего на паперти, который выставляет обмороженную культю или изувеченную руку и пытается вызвать жалость, чтобы получить на этом какие-то дивиденды», – рассказал эксперт изданию.

Политолог пояснил, что приказ стрелять без разрешения начальства спровоцирует массовое нарушение режима прекращения огня со стороны ВСУ, что приведет к ответным мерам со стороны республик Донбасса.

Последнее послужит для властей Украины причиной исказить события и заявить о нападении со стороны республик, считает эксперт.