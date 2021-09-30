Ранее главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный разрешил украинским военнослужащим открывать ответный огонь без приказа вышестоящего начальства.
«Такое заявление командующего равносильно выходу Украины из договоренностей о мерах по усилению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года», – заявил Грызлов.
На требование представителей Донецка и Луганска немедленно дезавуировать это заявление, украинский вице-премьер Украины Резников заявил, что не надо обращать внимание на публикации блогеров, передает Грызлов.
По данным ООН, с 14 апреля 2014 по лето 2021 года в результате конфликта в Донбассе погибло 3901 гражданское лицо.
Украинские власти последовательно проваливают предписанные международными договорами шаги по мирному урегулированию конфликта в Донбассе. Ранее советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявлял, что Украина снялась с «крючка» Минских соглашений.