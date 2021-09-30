Представитель украинских властей в контактной группе по Донбассу Алексей Резников отказался дезавуировать заявление ВСУ, отменяющее запрет на ответный огонь без согласования с командованием. Об этом заявил постпред России в контактной группе Борис Грызлов 30 сентября

Грызлов заявил о категорическом отказе Украины продолжать работу в Минске © РИА Новости, Константин Чалабов / Перейти в фотобанк Валерий Залужный разрешил украинским военнослужащим открывать ответный огонь без приказа вышестоящего начальства.

«Такое заявление командующего равносильно выходу Украины из договоренностей о мерах по усилению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года», – заявил Грызлов.

На требование представителей Донецка и Луганска немедленно дезавуировать это заявление, украинский вице-премьер Украины Резников заявил, что не надо обращать внимание на публикации блогеров, передает Грызлов.

По данным ООН, с 14 апреля 2014 по лето 2021 года в результате конфликта в Донбассе погибло 3901 гражданское лицо.

Украинские власти последовательно проваливают предписанные международными договорами шаги по мирному урегулированию конфликта в Донбассе. Ранее советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявлял, что Украина снялась с «крючка» Минских соглашений.