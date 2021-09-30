Переход на новую систему заключения газовых контрактов не создал неудобств для России, но создал проблемы самим европейцам, заявил итальянский экономист и специалист по геополитике Демостенес Флорос в интервью StartMagazine 29 сентября

Украинским детсадам и школам газ не продают: эксперт о грядущем кризисе отопительного сезона © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«Европейский союз по глупости думал, что ставит Россию в очень сложное положение, но последняя быстро приспособилась к новым условиям, и Москву уже не волнуют те риски, которым подвергается ЕС», — заявил эксперт.

Эксперт пояснил, что в связи с рекордными ценами на газ, сейчас трудно подсчитать, выгодно ли платить спотовую цену или заключать долгосрочные контракты.

Ранее цены на природный газ в Европе побили исторические рекорды. На торгах стоимость фьючерса по индексу TTF превышала 960 долларов за тысячу кубометров.