От долгосрочных контрактов по поставке газа Европа старалась отказаться с 2014 года, что совпадает с введением санкций против России. Брюссель начал активно призывать страны – импортеры газа к введению спотовой системы ценообразования.
«Европейский союз по глупости думал, что ставит Россию в очень сложное положение, но последняя быстро приспособилась к новым условиям, и Москву уже не волнуют те риски, которым подвергается ЕС», — заявил эксперт.
Эксперт пояснил, что в связи с рекордными ценами на газ, сейчас трудно подсчитать, выгодно ли платить спотовую цену или заключать долгосрочные контракты.
Ранее цены на природный газ в Европе побили исторические рекорды. На торгах стоимость фьючерса по индексу TTF превышала 960 долларов за тысячу кубометров.