Родился в 1981 году в Харькове. Экономист по образованию. Три года возглавлял местную организацию партии «Братство»*, после чего переехал в Киев и стал заниматься предпринимательством. Принимал участие в Евромайдане, затем полтора года принимал участие в силовой операции Киева в Донбассе.
В 2016 году его демобилизовали, и бывший военнослужащий решил заняться общественной деятельностью и создал канал Open Ukraine на YouTube. Еще недавно воевавший на юго-востоке страны Мединский призвал сограждан обратить внимание на то, куда власть ведет страну. Из-за своих высказываний Александр подвергся преследованиям, ему пришлось перестать общаться со многими сослуживцами.
Мединский обратился к властям Финляндии с просьбой о предоставлении политического убежища, так как он стал объектом преследований на Украине, и в данный момент живет в Хельсинки. Выступает в качестве эксперта на российских ток-шоу.
*Деятельность организации запрещена в РФ