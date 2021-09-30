Украинский видеоблогер, журналист, политэмигрант, правозащитник, общественный деятель

Александр Мединский: «Азов» контактирует с американцами через Романа Зварича © Facebook/Александр Мединский

В 2016 году его демобилизовали, и бывший военнослужащий решил заняться общественной деятельностью и создал канал Open Ukraine на YouTube. Еще недавно воевавший на юго-востоке страны Мединский призвал сограждан обратить внимание на то, куда власть ведет страну. Из-за своих высказываний Александр подвергся преследованиям, ему пришлось перестать общаться со многими сослуживцами.

Мединский обратился к властям Финляндии с просьбой о предоставлении политического убежища, так как он стал объектом преследований на Украине, и в данный момент живет в Хельсинки. Выступает в качестве эксперта на российских ток-шоу.

*Деятельность организации запрещена в РФ