«Нафтогаз» не поставляет голубое топливо для отопления некоторых бюджетных организаций — школ и детских садов. Для них установлены рыночные цены на топливо. Об этом рассказал член наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук в интервью Украина.ру

Ранее сообщалось, что «Нафтогаз Украины» вводит тариф на газ для населения, который будет действовать с 1 октября. Согласно новому тарифу, потребители будут платить за газ 7,96 грн (21,8 руб) за кубометр без учета доставки.

Однако с бюджетными организациями дело обстоит иначе, подчеркивает эксперт. Для них цена на газ должна быть рыночной.

«Часть таких организаций должны сейчас проводить тендеры на закупку газа, но никто им газ не продает даже по биржевым ценам — а это 32 тыс. грн за тысячу кубов, или чуть больше 1 тыс. долларов. По этой цене бюджетные организации выставляют свои заявки, они готовы купить, но им не продают», — говорит Корольчук.

Эксперт подчеркивает, что поставщик не уверен в том, что детсады и школы смогут расплатиться по счетам, и поэтому не продают им газ по рыночным ценам.

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