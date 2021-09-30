«Я думаю, что на досрочных президентских выборах шансы на победу у Зеленского крайне высокие — во всяком случае, если не произойдёт чего-то из ряда вон выходящего… Выборы Зеленский, скорее всего, выиграет, но единоличную власть не получит. Парламентские выборы — не президентские, и здесь у "Слуги народа" позиции намного слабее», — отметил эксперт.
По его мнению, в этом случае неизбежно придётся формировать коалицию. Раимов отметил, что создать коалиции с «Батькивщиной» у «Слуги народа» не получится, поскольку «Юлия Тимошенко съест Зеленского, как в своё время съела Виктора Ющенко».
Коалиция с «Европейской солидарностью» невозможна, а с «Оппозиционной платформой — За жизнь» является вариантом не более вероятным. Поэтому в любом случае Украина получит парламентский кризис.
Ранее сообщалось, что рейтинг президента Зеленского за месяц сократился почти на 1,5%. В частности, если бы выборы прошли в конце июля — начале августа текущего года, то в первом туре больше всего голосов набрал бы Зеленский — 27,7%.
Одним из обещаний во время предвыборной кампании Зеленского была четкая позиция о том, что он дает себе пять лет, то есть один срок, чтобы изменить положение в стране. Однако спустя некоторое время Зеленский перестал утверждать, что одного срока ему хватит. На вопрос о том, собирается ли он идти в президенты на следующих выборах, Зеленский отвечает неоднозначно.