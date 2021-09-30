Президент Украины Владимир Зеленский может одержать победу на досрочных выборах, если пойдет на второй президентский срок, поскольку имеет большие шансы, однако единоличной власти он лишится. Такое мнение 29 сентября политтехнолог Дмитрий Раимов в комментарии для канала «А как на самом деле?» в YouTube

«Я думаю, что на досрочных президентских выборах шансы на победу у Зеленского крайне высокие — во всяком случае, если не произойдёт чего-то из ряда вон выходящего… Выборы Зеленский, скорее всего, выиграет, но единоличную власть не получит. Парламентские выборы — не президентские, и здесь у "Слуги народа" позиции намного слабее», — отметил эксперт.

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Коалиция с «Европейской солидарностью» невозможна, а с «Оппозиционной платформой — За жизнь» является вариантом не более вероятным. Поэтому в любом случае Украина получит парламентский кризис.

Ранее сообщалось, что рейтинг президента Зеленского за месяц сократился почти на 1,5%. В частности, если бы выборы прошли в конце июля — начале августа текущего года, то в первом туре больше всего голосов набрал бы Зеленский — 27,7%.

Одним из обещаний во время предвыборной кампании Зеленского была четкая позиция о том, что он дает себе пять лет, то есть один срок, чтобы изменить положение в стране. Однако спустя некоторое время Зеленский перестал утверждать, что одного срока ему хватит. На вопрос о том, собирается ли он идти в президенты на следующих выборах, Зеленский отвечает неоднозначно.