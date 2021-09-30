России не нужно поддаваться на провокацию и портить отношения с Германией из-за блокировки каналов RT в YouTube, сказал в комментарии изданию Украина.ру обозреватель радиостанции «Говорит Москва» Александр Асафов

Министр культуры Украины «будет вечно радоваться» блокировке RT в YouTube © Facebook, Александр Ткаченко

По словам Асафова, блокировка RT сейчас является провокацией с целью вызвать жесткую реакцию для того, чтобы запустить дальнейшую эскалацию и привести к противостоянию.

«Я не думаю, что на это целесообразно отвечать. Я считаю, что надо создать новый канал. В любом случае, эта провокация наверняка инспирирована силами вне Германии, и поддаваться ей нельзя. Эта ситуация не должна привести к российско-германскому обострению», — заявил он.

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Ранее два немецких YouTube-канала RT были удалены без возможности восстановления. Роскомнадзор рассматривает это как акт цензуры и требует в максимально короткие сроки снять все ограничения. В МИД России считают необходимым принять симметричные меры в отношении немецких СМИ.