Эксперт выразил мнение, что власти Германии вынуждены высказывать критику в отношении России, иначе страна будет подвергнута различным санкциям.
По словам Асафова, блокировка RT сейчас является провокацией с целью вызвать жесткую реакцию для того, чтобы запустить дальнейшую эскалацию и привести к противостоянию.
«Я не думаю, что на это целесообразно отвечать. Я считаю, что надо создать новый канал. В любом случае, эта провокация наверняка инспирирована силами вне Германии, и поддаваться ей нельзя. Эта ситуация не должна привести к российско-германскому обострению», — заявил он.
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Ранее два немецких YouTube-канала RT были удалены без возможности восстановления. Роскомнадзор рассматривает это как акт цензуры и требует в максимально короткие сроки снять все ограничения. В МИД России считают необходимым принять симметричные меры в отношении немецких СМИ.