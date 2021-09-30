Газопровод «Северный поток – 2» необходим Германии, ему нет альтернатив, поэтому за его судьбу можно не волноваться, заявил публицист и политик Анатолий Вассерман в комментарии Украина.ру

Андрес Пьерантони: «Северный поток-2» - победа России и Германии в борьбе с США © скриншот видео Globovision

«Поэтому за вторую, а также за все последующие очереди «Северного потока» я спокоен. Я не сомневаюсь, что последующие очереди понадобятся», — сказал Вассерман.

Он отметил, что падение рейтинга «зеленых» в Германии при каждой попытке заявить о закрытии или отмене второй очереди «Северного потока» наглядно показывает его значение для страны.

Прочитать блицопрос можно здесь.

Ранее «Газпром» сообщил о том, что строительство «Северного потока-2» завершено. Первые поставки газа по трубопроводу запланированы на октябрь текущего года. Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что на получение разрешения на «Северный поток-2» от немецкого регулятора может уйти 4 месяца.