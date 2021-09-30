У России, помимо Германии, есть и другие покупатели на газ, который будут поставлять по «Северному потоку — 2», а у Германии других продавцов «нет и не предвидится», отметил эксперт.
«Поэтому за вторую, а также за все последующие очереди «Северного потока» я спокоен. Я не сомневаюсь, что последующие очереди понадобятся», — сказал Вассерман.
Он отметил, что падение рейтинга «зеленых» в Германии при каждой попытке заявить о закрытии или отмене второй очереди «Северного потока» наглядно показывает его значение для страны.
Прочитать блицопрос можно здесь.
Ранее «Газпром» сообщил о том, что строительство «Северного потока-2» завершено. Первые поставки газа по трубопроводу запланированы на октябрь текущего года. Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что на получение разрешения на «Северный поток-2» от немецкого регулятора может уйти 4 месяца.