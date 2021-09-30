«В том, что происходит сейчас в Европе с ценами на газ, с отсутствием бензина — виновата не Россия, виноваты США, которые обязались снабжать ЕС своим сжиженным природным газом (СПГ) по, как они говорили, конкурентным ценам. Где этот газ с молекулами свободы американской? Он идёт в восточные страны, в Юго-Восточную Азию, другие государства, которые готовы платить. И, разумеется, для капиталиста здесь главный закон — это прибыль», — заявил эксперт.
Коротченко также подчеркнул, что этой зимой многие украинцы останутся без средств к существованию, что может привести к беспорядкам и бунтам.
Ранее Коротченко выразил мысль, что символом Украины нынешней зимой станет скачущий от холода кенгуру.
«Газпром» подписал контракт на поставку российского газа в Венгрию в обход территории Украины. В течение пятнадцати лет каждый год в Венгрию будет поступать 4,5 миллиарда кубометров газа через «Турецкий поток» и газопроводы Юго-Восточной Европы. Соглашение вступит в силу с 1 октября. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Венгрия исключила украинский газопровод из схемы поставки газа из России, поэтому Украина будет отвечать соответствующе безжалостно.