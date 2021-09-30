Рост цен на газ, который фиксируют в Европе, связан с отсутствием бензина, в чем виноваты США, а не Россия. Об этом 28 сентября в эфире телеканала «Россия 1» заявил военный эксперт Игорь Коротченко

Эксперт: Рост цен на газ в Европе заденет США © РИА Новости, Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк

Коротченко также подчеркнул, что этой зимой многие украинцы останутся без средств к существованию, что может привести к беспорядкам и бунтам.

Ранее Коротченко выразил мысль, что символом Украины нынешней зимой станет скачущий от холода кенгуру.

«Газпром» подписал контракт на поставку российского газа в Венгрию в обход территории Украины. В течение пятнадцати лет каждый год в Венгрию будет поступать 4,5 миллиарда кубометров газа через «Турецкий поток» и газопроводы Юго-Восточной Европы. Соглашение вступит в силу с 1 октября. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Венгрия исключила украинский газопровод из схемы поставки газа из России, поэтому Украина будет отвечать соответствующе безжалостно.