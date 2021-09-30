Украинское население становится новой нефтью для официального Киева, поэтому их будут «стричь как баранов». Об этом 28 сентября заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире телеканала «Россия 1»

«Захочет ли украинский народ выполнять эту роль, я в этом сильно сомневаюсь. Очевидно, мы можем увидеть уже нынешней зимой газовые бунты на Украине, потому что население не может остаться без средств к существованию, платя только за коммуналку, за ЖКХ, за газ. Люди хотят есть, пить, одеваться, детей своих кормить. А их заставляют все оставшиеся гроши, эти несчастные гривны, платить украинским монополистам, которые вместо того, чтобы закупить дешёвый газ в России… предполагают стричь украинцев и плевать на них», — заявил Коротченко.

Мэр Мариуполя потребовал от Кабмина дотаций по цене на газ © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Ранее Коротченко выразил мысль, что символом Украины нынешней зимой станет скачущий от холода кенгуру.

«Газпром» подписал контракт на поставку российского газа в Венгрию в обход территории Украины. В течение пятнадцати лет каждый год в Венгрию будут поступать 4,5 миллиарда кубометров газа через «Турецкий поток» и газопроводы Юго-Восточной Европы. Соглашение вступит в силу с 1 октября.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Венгрия исключила украинский газопровод из схемы поставки газа из России, поэтому Украина будет отвечать соответствующе безжалостно.