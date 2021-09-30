Украинцам придется мерзнуть в следующем отопительном сезоне из-за власти, которая пропитана русофобией и ведет себя агрессивно. Об этом 28 сентября заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире телеканала «Россия 1»

«Венгрия будет согреваться российским газом. Украина будет согреваться русофобией, только русофобия не греет. Символом Украины нынешней зимой станет кенгуру, потому что украинцам придется так же прыгать, скакать как кенгуру, чтобы согреться, в противном случае замерзнут. Поражает эта махровая русофобия, эти злобные заявления из Киева, с Украины», — заявил он.

Кроме того, Коротченко отметил, что Украине давно пора понять, что любая европейская страна выберет прагматизм и собственные национальные интересы. Поэтому никто содержать, кормить и давать деньги Украине просто так не будет.

Кулеба обвинил Венгрию в заключении контракта на газ в обход Украины по требованию РФ © Facebook, Dmytro Kuleba

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Венгрия исключила украинский газопровод из схемы поставки газа из России, поэтому Украина будет отвечать соответствующе безжалостно.