Версия о том, что бывший глава МВД Украины Арсен Аваков поссорился с Сергеем Шефиром и попытался его убить, свалив вину на Владимира Зеленского и Андрея Ермака, не соответствует действительности. Об этом рассказал известный украинский политик и блогер Анатолий Шарий в интервью изданию Украина.ру

Анатолий Шарий: кто он © commons.wikimedia/Westmclaren Андрей Ермак может быть причастен к покушению на первого советника украинского президента Сергея Шефира. По его словам, Шефир и Зеленский — давние друзья. Но чем больше второй у власти, тем больше людей убирает Ермак из его окружения, чтобы в конце концов полностью манипулировать президентом.

Аваков вполне здравомыслящий человек, который иногда бывает чересчур эмоционален, но никогда не мыслит категориями «поссорились/не поссорились», подчеркнул эксперт.

«Аваков видит себя дальше в политике в Украине, ему этого не надо, потому что он-то ведь понимает, что рыть будут землю. Я сейчас наблюдаю с величайшим интересом за тем, что происходит», — указал Шарий.

Хотя нельзя исключать, что если исполнитель покушения все-таки будет найден, то его могут выдать за представителя «Нацкорпуса», напрямую связанного с Аваковым, заключил собеседник издания.

Покушение на первого помощника президента Украины Сергея Шефира произошло утром 22 сентября на автомобильной дороге, ведущей в Киев. Три огнестрельных ранения получил его водитель и был госпитализирован в тяжелом состоянии. Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что обстрел автомобиля связан с политикой Зеленского по борьбе с олигархами. Кроме того, он заявил, что дело необходимо квалифицировать как намеренную попытку убийства ключевого члена команды главы государства.

Полностью интервью можно прочитать здесь.