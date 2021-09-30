Украина сама виновата в потере транзита газа из России в Венгрию через свою территорию и будет вынуждена платить за последствия. Об этом 28 сентября в эфире телеканала «Первый независимый» заявил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник

По его словам, внешняя политика Киева привела к потере всех союзников по периметру украинских границ. Юшков сказал, почему в росте цен на газ в Европе обвиняют только Россию © РИА Новости, Нина Зотина / Перейти в фотобанк

«Что, Молдавия друг? Или Польша? Или Венгрия, Румыния, Белоруссия?… Это соглашение (Венгрии и России — ред.) надо считать подготовкой к будущему лишению Украины транзита после 2024 года», — заявил Бортник.

Кроме того, эксперт считает, что Украине придется «крупно заплатить» за ситуацию в будущем, поскольку в настоящее время на Венгрию приходится около 10% прокачки газа через территорию Украины, что пополняло бюджет на 200 миллионов долларов ежегодно.

«Газпром» подписал контракт на поставку российского газа в Венгрию в обход территории Украины. В течение пятнадцати лет каждый год в Венгрию будут поступать 4,5 миллиарда кубометров газа через «Турецкий поток» и газопроводы Юго-Восточной Европы. Соглашение вступит в силу с 1 октября.