Сергей Шефир активно участвовал в «отжиме» определенных предприятий по указанию того же Владимира Зеленского вместе с Игорем Коломойским. Поэтому он не должен был себя чувствовать спокойно. Об этом рассказал известный украинский политик и блогер Анатолий Шарий в интервью изданию Украина.ру

Анатолий Шарий: кто он © commons.wikimedia/Westmclaren Шарий высказывал мнение, что глава президентской канцелярии Андрей Ермак может быть причастен к покушению на первого советника украинского президента Сергея Шефира. По его словам, Шефир и Зеленский — давние друзья. Но чем больше второй у власти, тем больше людей убирает Ермак из его окружения, чтобы в конце концов полностью манипулировать президентом.

Если говорить о том, почему покушение в конечном итоге не удалось, то вполне вероятно, что стекла у автомобиля Шефира были бронированы, а корпус машины был оснащен бронещитками, иначе трудно объяснить, почему стреляли только на уровне ног, рассуждает эксперт.

«Я думаю, была бронированная. Либо, если нет, большие вопросы к самому покушению. Там сейчас вертолеты летают, наши ребята на месте. Власти вызвали армейские машины, и армия пошла в лес искать, наверное, бригаду "Призрак"», — отметил Шарий.

Шефир дал комментарий, сказал, что он очень большой друг Зеленского, но это ложь, потому что никакая у них не дружная команда, между ними накопилось множество конфликтов, добавил он.

Конечно же, Сергея Шефира можно было уволить или воздействовать на него каким-то другим образом, не убивая. Но мы должны понимать, что мы на самом деле имеем дело с людьми неадекватными, если они на полном серьезе хотели посадить самолет с 30 «вангеровцами», умеющими убивать, заключил собеседник издания.

Покушение на первого помощника президента Украины Сергея Шефира произошло утром 22 сентября на автомобильной дороге, ведущей в Киев. Три огнестрельных ранения получил его водитель и был госпитализирован в тяжелом состоянии. Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что обстрел автомобиля связан с политикой Зеленского по борьбе с олигархами. Кроме того, он заявил, что дело необходимо квалифицировать как намеренную попытку убийства ключевого члена команды главы государства.

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