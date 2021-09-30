Европейцам удобно обвинять в скачке цен на газ Россию, а не Норвегию, США, Катар или самих себя, рассказал эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков в интервью изданию Украина.ру

Цена на газ в Европе впервые в истории превысила $1 тысячу © РИА Новости, Иван Руднев / Перейти в фотобанк

По его словам, за обвинение России в формировании дефицита на газовом рынке Европы ничего не будет, а если в том же обвинить Норвегию, Соединенные Штаты или Катар — они сразу скажут, что вы сошли с ума, у нас либеральный газовый рынок.

Кроме того, добавил эксперт, европейцы и сами формировали в своих странах дефицит газа — перекупали пришедший в европейский же порт СПГ, перегружали его на другой танкер и отправляли в Азию, чтобы продать дороже.

«Естественно, свою вину никто признавать не будет, проще во всем обвинить «Газпром», который идет на рекорд по объемам поставок газа в Европу в этом году, и сказать, что это он "закрыл вентиль" и во всем виноват», — подчеркнул Юшков.

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Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что «Газпром» выполняет свои обязательства по поставкам газа в Европу. В Газпроме отмечали, что поставки газа могут быть увеличены при росте спроса.



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