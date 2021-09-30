Покушение на первого помощника президента Украины Сергея Шефира произошло утром 22 сентября на автомобильной дороге, ведущей в Киев. Три огнестрельных ранения получил его водитель и был госпитализирован в тяжелом состоянии. Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что обстрел автомобиля связан с политикой Зеленского по борьбе с олигархами. Кроме того, он заявил, что дело необходимо квалифицировать как намеренную попытку убийства ключевого члена команды главы государства.
Эксперт подчеркнул, что спецслужбы Зеленского, в том числе те, которые обеспечивают непосредственную охрану главы государства, «умеют только бабушек арестовывать, пенсионеров, и выдумывать уголовные дела на блогеров».
«Если бы кто-то хотел передать привет Зеленскому через кого-то, хотя это, считаю, полным идиотизмом, то "вальнули" бы какого-то более известного, более публичного, а не Шефира. О нем же многие люди до вчерашнего дня, если даже и слышали, то не понимали — что? Ну что-то такое где-то слышали, в таком плане», — считает Шарий.
Собеседник издания добавил, что в ситуации с покушением «что-то личное сработало, или у Ермака, или у Зеленского», потому что Зеленский точно так же был втянут в конфликт Ермака с Шефиром вокруг передела бизнеса, и стал на сторону Ермака, поддавшись его влиянию.
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