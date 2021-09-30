Когда сегодня слышишь, что олигархи якобы мстят президенту Владимиру Зеленскому через Сергея Шефира, то нужно понимать, что если бы олигархи хотели отомстить, они запросто ликвидировали Зеленского. Об этом рассказал известный украинский политик и блогер Анатолий Шарий в интервью изданию Украина.ру

Анатолий Шарий: кто он © commons.wikimedia/Westmclaren Сергея Шефира произошло утром 22 сентября на автомобильной дороге, ведущей в Киев. Три огнестрельных ранения получил его водитель и был госпитализирован в тяжелом состоянии. Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что обстрел автомобиля связан с политикой Зеленского по борьбе с олигархами. Кроме того, он заявил, что дело необходимо квалифицировать как намеренную попытку убийства ключевого члена команды главы государства.

Эксперт подчеркнул, что спецслужбы Зеленского, в том числе те, которые обеспечивают непосредственную охрану главы государства, «умеют только бабушек арестовывать, пенсионеров, и выдумывать уголовные дела на блогеров».

«Если бы кто-то хотел передать привет Зеленскому через кого-то, хотя это, считаю, полным идиотизмом, то "вальнули" бы какого-то более известного, более публичного, а не Шефира. О нем же многие люди до вчерашнего дня, если даже и слышали, то не понимали — что? Ну что-то такое где-то слышали, в таком плане», — считает Шарий.

Собеседник издания добавил, что в ситуации с покушением «что-то личное сработало, или у Ермака, или у Зеленского», потому что Зеленский точно так же был втянут в конфликт Ермака с Шефиром вокруг передела бизнеса, и стал на сторону Ермака, поддавшись его влиянию.

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