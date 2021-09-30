Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак уже открыто называет себя вице-президентом. Он фактически управляет страной, президентом Владимиром Зеленским и всеми теневыми и коррупционными процессами. Об этом рассказал известный украинский политик и блогер Анатолий Шарий в интервью изданию Украина.ру

Анатолий Шарий: кто он © commons.wikimedia/Westmclaren Ермак может быть причастен к покушению на первого советника украинского президента Сергея Шефира. По его словам, Шефир и Зеленский — давние друзья. Но чем больше второй у власти, тем больше людей убирает Ермак из его окружения, чтобы в конце концов полностью манипулировать президентом.

Эксперт отметил, что Зеленский все делает по совету Ермака, и самое главное, Ермак не допускает к президенту желающих договориться бизнесменов, у которых пытаются «отжать» предприятия или заводы, потому что Ермак недоговороспособен и пытается все забрать себе.

«К Зеленскому попасть уже без Ермака невозможно. Если раньше на любой встрече с Зеленским присутствовал хотя бы какой-то Кирилл Тимошенко, еще садили этого клоуна, то сейчас только Ермак. Ермак везде, во всем. Он уже, мне кажется, иногда хочет интервью давать за Зеленского. И здесь Шефир, конечно, был абсолютно пятым колесом его, или палкой в колесе, потому что у него очень давняя связь с Зеленским по бизнесу, по всему. И он друг его, и все такое», — указал Шарий.

Ермак стал самым влиятельным лицом, потому что Зеленский очень несамостоятельный человек, и чем больше он пытается казаться грозным в своих публичных выступлениях, тем больше, на самом деле, он слушает все, что ему говорят, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.