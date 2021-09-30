Ранее Шарий высказывал мнение, что Ермак может быть причастен к покушению на первого советника украинского президента Сергея Шефира. По его словам, Шефир и Зеленский — давние друзья. Но чем больше второй у власти, тем больше людей убирает Ермак из его окружения, чтобы в конце концов полностью манипулировать президентом.
Эксперт отметил, что Зеленский все делает по совету Ермака, и самое главное, Ермак не допускает к президенту желающих договориться бизнесменов, у которых пытаются «отжать» предприятия или заводы, потому что Ермак недоговороспособен и пытается все забрать себе.
«К Зеленскому попасть уже без Ермака невозможно. Если раньше на любой встрече с Зеленским присутствовал хотя бы какой-то Кирилл Тимошенко, еще садили этого клоуна, то сейчас только Ермак. Ермак везде, во всем. Он уже, мне кажется, иногда хочет интервью давать за Зеленского. И здесь Шефир, конечно, был абсолютно пятым колесом его, или палкой в колесе, потому что у него очень давняя связь с Зеленским по бизнесу, по всему. И он друг его, и все такое», — указал Шарий.
Ермак стал самым влиятельным лицом, потому что Зеленский очень несамостоятельный человек, и чем больше он пытается казаться грозным в своих публичных выступлениях, тем больше, на самом деле, он слушает все, что ему говорят, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.