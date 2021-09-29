Член городского совета Одессы от партии Петра Порошенко «Европейская солидарность», экс-волонтер при так называемой антитеррористической операции в Донбассе Андрей Вагапов в интервью телеканалу «Думская ТВ» подал идею ввести на Украине паспорта неграждан страны

«Набирается тюремного опыта»: Порошенко застукали за странным занятием © eurosolidarity.org

«Если бы у нас в 2014-2015-2016 годах был действительно введен режим, который наш северный сосед именовал хунтой, чего у нас, к сожалению, на самом деле не было, то война у нас закончилась бы нашей победой ещё в году 2016-м. Но, к сожалению, не пошли на такой шаг», — добавил представитель партии Порошенко.

Латвия и Эстония ввели статус неграждан для бывших граждан СССР, проживавших в этих странах на момент распада СССР и не имеющих гражданства других государств. Неграждане ограничены в избирательных правах и не имеют права занимать ряд должностей.

Ранее министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил, что Киев не признает паспорта РФ, которые получили жители Донбасса.