По словам Вагапова, паспорта неграждан на Украине должны были ввести уже давно. Он заявил, что «для пользы страны нужно принимать непопулярные решения».
«Если бы у нас в 2014-2015-2016 годах был действительно введен режим, который наш северный сосед именовал хунтой, чего у нас, к сожалению, на самом деле не было, то война у нас закончилась бы нашей победой ещё в году 2016-м. Но, к сожалению, не пошли на такой шаг», — добавил представитель партии Порошенко.
Латвия и Эстония ввели статус неграждан для бывших граждан СССР, проживавших в этих странах на момент распада СССР и не имеющих гражданства других государств. Неграждане ограничены в избирательных правах и не имеют права занимать ряд должностей.
Ранее министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил, что Киев не признает паспорта РФ, которые получили жители Донбасса.