Из года в год запрос на получение гражданства России растет. Значительная часть новых россиян – жители Донбасса, цитирует 29 сентября РИА Новости слова начальника управления по вопросам миграции МВД РФ Валентины Казаковой

МВД России предлагает расширить программу по переселению соотечественников на ДНР и ЛНР © РИА Новости, Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

В первую очередь в российское гражданство вступают жители юго-востока Украины.

«Это основной поток, порядка 50%, которые желают приобрести гражданство», – сказала Казакова.

Ранее пресс-служба МВД России сообщала, что государственная программа переселения соотечественников будет расширена на Донецкую и Луганскую Народные Республики.

Граждане, проживающие в ДНР и ЛНР зачастую не могли подать документы на участие в госпрограмме, так как посещение российских дипломатических учреждений на территории, подконтрольной Украине, грозило им уголовным преследованием из-за продолжающегося военного конфликта в Донбассе.