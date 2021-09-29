Более 500 тысяч заявлений на российское гражданство было подано за 2021 год. Как подчеркивает Казакова, это рекордная цифра, и к концу года она увеличится.
В первую очередь в российское гражданство вступают жители юго-востока Украины.
«Это основной поток, порядка 50%, которые желают приобрести гражданство», – сказала Казакова.
Ранее пресс-служба МВД России сообщала, что государственная программа переселения соотечественников будет расширена на Донецкую и Луганскую Народные Республики.
Граждане, проживающие в ДНР и ЛНР зачастую не могли подать документы на участие в госпрограмме, так как посещение российских дипломатических учреждений на территории, подконтрольной Украине, грозило им уголовным преследованием из-за продолжающегося военного конфликта в Донбассе.