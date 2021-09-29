Украинская певица Анастасия Приходько разоткровенничалась с подписчиками о своем прошлом, вспомнив, как однажды оказалась в прямом смысле между жизнью и смертью, когда ее избивали и пытались изнасиловать. Соответствующий пост артистка разместила в Instagram 29 сентября

Приходько, она с детства была аутсайдером, не по своему желанию, а потому что «так получалось», причем одной из причин тому были глаза, которыми она пошла в прадеда-японца, а другой — ее прямолинейность.

Не легче стало, заверила артистка, и в более старшем возрасте, когда ей выпало несколько раз побывать «на грани жизни и смерти, терять близких, сбегать из дома, ночевать в подвалах и голодать».

«Меня пытались изнасиловать, избивали и унижали. Но я по-прежнему верю в чудо и настоящих людей… Если бы в 20 лет мне сказали, что в 34 у меня будет трое детей, любимый и любящий муж, дом с собакой, кошкой, бассейном и розами — я бы никогда не поверила. Это была моя самая голубая мечта, которая казалась несбыточной!» — сказала Приходько.

Певица не впервые откровенничает в сети, ранее она признавалась, что лечилась в психиатрической больнице откуда смогла сбежать.

Анастасия Приходько — украинская певица, в 2009 году представляла Россию на конкурсе «Евровидение» с русско-украинской песней «Мамо». В последнее время критикует российский шоу-бизнес. Приходько является активной «патриоткой» Украины, отдельные коллеги по сцене называют ее певицей «с фашистскими взглядами».