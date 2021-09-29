Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко заявил, что может бесконечно радоваться тому, что YouTube удалил два канала немецкой редакции RT и разглядел в этом свою причину. Об этом 29 сентября он рассказал в своем Telegram-канале

По его мнению, блокировка видеохостинга RT может быть связана якобы с вмешательством России в выборы в Германии.

«Говорят, на три вещи можно смотреть бесконечно. На огонь, на воду и на то, как YouTube блокирует кремлевские каналы. По моему мнению, эта блокировка неслучайно произошла после выборов в Германии. Руководитель RT не говорит, почему именно YouTube заблокировал кремлевские рупоры, хотя причину наверняка знает. Возможно, речь идет об очередном вмешательстве Кремля в зарубежный избирательный процесс», — написал Ткаченко.

Он напомнил, что YouTube-канал RT DE занимает четвертое место по влиятельности среди немецкоязычных СМИ, на что Кремль, по мнению министра, выделяет сотни миллиардов рублей.

Накануне YouTube удалил два канала немецкой редакции RT без возможности восстановления из-за нарушения принципов сообщества. В МИД РФ заявили, что проекты подверглись акту беспрецедентной информационной агрессии со стороны YouTube.

Председатель Госдумы РФ 7-го созыва Вячеслав Володин обвинил YouTube в двойных стандартах и заявил, что вопрос удаления из видеохостинга телеканалов надо рассматривать в ООН.