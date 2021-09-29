«Как было отмечено, "Крымская платформа" — это не разовое мероприятие. Мы приветствуем комплексные документы, содержащие подробные шаги деоккупации, привлекаем к этому вопросу лучших экспертов и аналитиков со всего мира», — заявил Шмыгаль.
Также он отметил, что власть работает с партнерами и в рамках международных организаций, чтобы тема Крыма постоянно была в мировой повестке дня.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ранее заявил, что участие государств в форуме «Крымская платформа» является некой проверкой на определение с позицией относительно Крыма.
Украина считает Крым своей территорией и надеется на «возвращение» полуострова. Второй президент Украины Леонид Кучма заявил, что причина присоединения Крыма к России может звучать для украинцев парадоксально. По его словам, «Украина не стала защищаться».