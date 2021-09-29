Певица украинского происхождения Вера Брежнева 28 сентября в сториз Instagram пожаловалась на разбитую прямо накануне съемок нового клипа голову, параллельно выложив в сеть материалы о себе, которых раньше никто не видел

«Кто молодец? Я молодец. Почему бы перед съемками не набить себе шишку?» — сказала артистка, уточнив, что на месте ушиба уже образовался синяк.

Добронравов поспорил с Железняк о сроках выхода «Сватов-7» © Открытые источники

«Фото с пионерского лагеря "Счастливое детство", когда я как раз покрасила волосы в черный цвет. Я не помню, сколько мне здесь лет (примерно 15). Какая я тут классная, спортивная и стильная», — написала исполнительница.

На одном из снимков она в футболке с надписью Kiss вместе с другими детьми несет олимпийский флаг, а на другом в купальнике и с разрисованным лицом держит каравай.