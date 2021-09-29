По данным авиационного трекера Flightradar24, 29 сентября БПЛА Bayraktar Вооруженных сил Украины совершил разведывательный полет в нескольких километрах от Донецка

В Кремле рассказали о последствиях поставок БПЛА Bayraktar Украине © ukroboronprom.com

По данным онлайн-трекера Flightradar24, БПЛА вылетел с базы ВСУ в Николаеве и проследовал в воздушное пространство Донбасса. Там летательное устройство вышло на курс к городу Донецк, после чего отслеживание беспилотника на сайте прекращается.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял о высоких рисках использования властями Украины беспилотников Bayraktar против собственного населения. Песков выразил озабоченность тем, что данным вооружением обладают «горячие головы», способные направить данное вооружение против граждан Украины.