Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева 29 сентября в Instagram попросила журналистов не звонить ей и ее родным с расспросами о ее самочувствии после госпитализации с CОVID-19

«Всегда считала, что здоровье — это очень интимно. Ну я же не Сталин, чтобы всей стране докладывали, что да как со мной. Я заболела этой гадостью, а кто застрахован? Лечусь», — написала актриса.

Она добавила, что ей и так страшно, и попросила СМИ не звонить ей и ее семье в это время.

«Я ватница абсолютная»: Гузеева ответила на «вечный вопрос» про Крым — видео © Лариса Гузеева/Инстаграм

После заражения COVID-19 Ларису Гузееву госпитализировали из-за возможных осложнений. Актриса проходит лечение в больнице № 40 в подмосковной Коммунарке.

Медики считают состояние звезды тяжелым, у нее обнаружили воспалительные изменения и начальные признаки повреждения почек.